Рязань, , 13:48 — REGNUM Утверждён окончательный список кандидатов на должность губернатора Рязанской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 5 августа в избирательной комиссии региона.

Флаг Рязанской области

На заседании избиркома 5 августа зарегистрированы кандидатами Денис Сидоров (КПРФ) и Дмитрий Репников (ЛДПР). Таким образом, в выборах главы региона будут участвовать пять человек — ранее избирком выдал соответствующие удостоверения Павлу Малкову («Единая Россия»), Григорию Парсентьеву («Справедливая Россия — Патриоты За правду») и Наталье Рубиной («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»).

Как сообщало ИА REGNUM, выборы губернатора Рязанской области пройдут с 9 по 11 сентября.