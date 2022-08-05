Джелалабад, Афганистан, , 13:39 — REGNUM Неизвестные боевики застрелили родового старейшину в афганской провинции Нангархар. Источник, не пожелавший назвать своё имя, сообщил газете «8 Собх», что группа неизвестных боевиков застрелила старейшину и религиозного авторитета маулави Мохаммада Каюма в кишлаке Манави в районе Чапархар рано утром 5 августа.

Убийство kropekk_pl

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По словам собеседника, у покойного не было ни с кем личных счётов, но он занимался общественной деятельностью при прежней власти.

Пока никто не взял на себя ответственность за инцидент, и местные талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также хранят молчание.

Следует отметить, что недавние таинственные убийства, особенно убийства религиозных деятелей и этнических старейшин, встревожили жителей Нангархара. Они широко критикуют деятельность талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по обеспечению безопасности.