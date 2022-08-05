Салехард, , 13:39 — REGNUM На Ямале за сутки на 5 августа с коронавирусной инфекцией госпитализировали двух человек, по выздоровлении выписали 17. Об этом сообщает портал «Стопкоронавирус. рф».

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Всего за сутки выявлено 5 августа 55 заражённых коронавирусом ямальцев, на восемь человек больше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии на Ямале на 5 августа выявлено 137 978 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 136 459 человек, скончались 1043 пациента (ни одного за сутки).

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