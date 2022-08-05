Екатеринбург, 5 августа, 2022, 13:39 — ИА Регнум. Видеонаблюдение на выборах в единый день голосования, 11 сентября предлагается применять на 250 участках, сообщает облизбирком.

Иван Шилов ИА REGNUM Выборы

Видеорегистрация и видеонаблюдение будут обеспечены на всех избирательных участках, где есть такая возможность. Без средств видеофиксации останутся около 50 участков. Речь идёт о СИЗО и временных участках в больницах. Наиболее крупные участки обеспечат видеонаблюдением, на остальных установят средства видеорегистрации.

Перечень таких участков уже направлен в министерство цифрового развития и связи Свердловской области, которое будет обеспечивать проведение закупочных процедур. Большинство участков обеспечат камерами, которые закупили в 2021 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 сентября в Свердловской области пройдут выборы губернатора и завершатся муниципальные кампании.