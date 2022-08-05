Пенза, 5 августа, 2022, 13:38 — ИА Регнум. С 6 по 12 августа на территории Пензенской области ожидается высокая пожарная опасность лесов (4 класс). Объявлено штормовое предупреждение, сообщает 5 августа Приволжское управление Гидрометцентра.

Дарья Антонова ИА REGNUM Жаркая погода

В предстоящие выходные и в начале следующей рабочей недели в Пензенской области сохранится господство обширного антициклона. В регион продолжит поступать сухой и жаркий воздух. Осадков не ожидается, воздух раскалится до +33 градусов.

ИА REGNUM ранее передавало, в Татарии 5–11 августа прогнозируется высокая пожарная опасность лесов.

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