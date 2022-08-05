Санкт-Петербург, , 13:37 — REGNUM Хоккеист санкт-петербургского СКА и сборной России (U25) Матвей Мичков пропустит две недели из-за травмы. Об этом 5 августа сообщили в пресс-службе клуба.

Матвей Мичков (слева) в составе СКА Дарья Драй © ИА REGNUM

Отмечается, что восстановление 17-летнего нападающего займёт две недели.

4 августа Мичков, играя в составе сборной России U25, получил травму в матче предсезонного турнира в Сочи против минского «Динамо». Он столкнулся с защитником Алексеем Емелиным, после чего ушёл в раздевалку и на лёд больше не вышел. После игры он покинул арену с забинтованным коленом.

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