Кишинёв, , 13:37 — REGNUM Многочисленные ложные сообщения о «бомбах» в различных учреждениях Молдавии, которые поступают в последнее время, присылают из-за границы. Об этом в эфире Radio Moldova сказала премьер-министр республики Наталья Гаврилица.

Наталья Гаврилица Privesc.Eu Moldova

«Их трудно отследить. Но кое-что нам известно: исходят они из Белоруссии, России. Мы сотрудничаем с названными странами, чтобы установить личности людей», — сказала Гаврилица.

Она отметила, что в реальности злоумышленники могут находиться в других странах и использовать российские и белорусские IP-адреса, скрывая своё местонахождение. Премьер-министр призвала жителей не паниковать, но и не снижать бдительность, так как этого якобы добиваются те, кто шлёт ложные сообщения.

Напомним, в июле было 17 ложных сообщений о «бомбе» в аэропорту Кишинёва. В августе это продолжилось. Каждый раз его работу приходилось приостанавливать для проверки. Также злоумышленники сообщают о «минировании» других учреждений в Молдавии.

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