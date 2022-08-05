Москва, 5 августа 2022, 14:46 — REGNUM Ни один год не обходится без масштабных лесных пожаров. Стихийно распространяющийся огонь способен пройти огромные площади и нанести серьезный ущерб хрупким лесным экосистемам. На страже лесов от огненной стихии стоит федеральный проект «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» — благодаря мерам нацпроекта, в регионы поступает современная лесопожарная техника, которая способна работать даже на труднодоступных территориях. Результат такой поддержки можно оценить уже сейчас.
По данным Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоза), с начала 2022 года 85% лесных пожаров ликвидированы менее чем за сутки. С начала лесопожарного сезона в этом году было ликвидировано более 6,3 лесных пожаров.
Авиационное наблюдение позволяет оперативно выявлять возгорания. В 2022 году по данным Рослесхоза количество летных часов авиапатрулирования увеличено на 66%: за 5 месяцев с начала лесопожарного сезона уже совершено полетов на 16,3 тыс. часов — это на 4 тысячи часов больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Ликвидировать пожары после их обнаружения с помощью авиации помогает специализированная техника. По федеральному проекту «Сохранение лесов» с 2019 года в регионы уже поступило более 43 тыс. машин и оборудования, в этом году будет поставлено еще около 7000 единиц спецтехники, 1668 из которых уже переданы регионам. К 2024 году российские лесхозы будут укомплектованы на 100%.
«Начиная с этого года и до 2030 включительно, по поручению Президента России вводятся целевые показатели сокращения площадей лесных пожаров. Так, к 2030 году площадь таких пожаров предстоит сократить не менее чем на 50%. Для реализации этой задачи было увеличено федеральное финансирование, благодаря чему численность лесных пожарных возросла с 24 тысяч до 27 тысяч человек, увеличены маршруты наземного и авиапатрулирования лесов. И конечно, в регионах закуплена новая лесопожарная техника и оборудование», — сообщил заместитель руководителя Рослесхоза Алексей Венглинский.
Высокий процент отношения убывших лесов к площадям лесовосстановления демонстрирует Липецкая область.
«Показатели лесной отрасли Липецкой области очень высокие, здесь очень хорошие темпы лесовосстановления, на должном уровне поставлен лесной контроль и надзор. Самый главный показатель — отсутствие лесных пожаров. Основными задачами на 2022 год я вижу приведение в соответствие сведений государственного лесного реестра и ЕГРН, а так же завершение осеннего лесокультурного сезона со стопроцентными показателями. А вообще, на каждом оперативном штабе мы приводим Липецкую область в пример», — пояснил начальник Департамента лесного хозяйства по Центральному федеральному округу Дмитрий Капиталинин, посетивший Липецкую область.
17 июня в учреждения лесного хозяйства Республики Хакасия поступили 3 лесопожарных гусеничных трактора. Спецтехника производится в Алтайском крае, она предназначена для тушения лесных пожаров жидкими огнетушащими составами и грунтом, создания заградительных полос и нанесения огнестойких составов для локализации пожаров, а также способна доставлять к месту возгорания дополнительный инвентарь для пожаротушения.
Гусеничный трактор также помогает в профилактике лесных пожаров: с помощью него специалисты смогут прокладывать и восстанавливать минерализованные полосы даже на отдаленных лесных участках. «Новая современная техника позволит лесным пожарным оперативно справляться с возгораниями, в том числе и в труднодоступной местности, а также создавать противопожарные барьеры, минерализованные полосы и лесные дороги, «— рассказал заместитель министра по лесному хозяйству Минприроды Хакасии Олег Матвиенко.
Помимо гусеничных тракторов, в этом году в регион поступят лесопожарные снегоболотоходы, грузопассажирские автомобили повышенной проходимости и другая техника, необходимая специалистам лесопожарных служб для эффективной борьбы с огненной стихией.
В Магдагачинском и Норском лесхозах Амурской области появилась уникальная техника для тушения лесных пожаров в труднодоступных районах области — снегоболотоходы на гусеничном ходу.
«Новый снегоболотоход приняли, поставили на учет, и он уже отработал на нескольких природных пожарах в Магдагачинском районе. На нем перевозили лесных пожарных, оборудование, вещевое имущество. Преимущество этого транспорта — многофункциональность: возможно применение и для перевозок, и для противопожарных работ. Также у него хорошая вместимость, можно за один раз вывезти больше людей, чем на автомобиле или маленьком вездеходе, — рассказывает руководитель Магдагачинского лесхоза Александр Котельников. — Высокопроходимая техника нам необходима: у нас большая территория лесничества, много рек, ручьев, заболоченных участков, которые нужно преодолевать, чтобы добраться к месту пожара.»
Благодаря нацпроекту «Экология», техника поступила и в Амурскую авиабазу: там появился вахтовый автомобиль и противопожарное оборудование: 47 резервуаров для воды, 2 водосливных устройства для вертолета, 11 зажигательных аппаратов и 9 лесопожарных ранцевых установок.
Значительно пополнился автопарк Хоринского лесхоза Республики Бурятии. 18 июня в регион поступила лесопожарная автоцистерна, которая предназначена для доставки к месту пожара личного состава, пожарно-технического вооружения и оборудования.
Помимо большой вместимости, автоцистерна обеспечивает возможность забора воды из естественных водоемов, и ее подачу под мощным напором для тушения огня.
«С начала года благодаря нацпроекту «Экология» в Хоринский лесхоз поступила третья по счёту спецтехника, которая поможет эффективнее и быстрее бороться с пожарами без угрозы для населенных пунктов нашего района и ликвидировать очаги возгорания, не допуская их до категории крупных. С действием на территории Республики Бурятия особого противопожарного режима это особенно важно», — отметил глава МО «Хоринский район» Булат Цыремпилов.
Поступление лесопожарной техники позволит повысить скорость реагирования лесопожарных служб, а значит ускорить процесс локализации и тушения лесных пожаров и снизить их экономический ущерб.
«Максимальная скорость движения укомплектованной цистерны 80 км/ч, по лесным дорогам — 20−30 км/ч. Преодолевает подъемы крутизной до 30° — таковы технические характеристики этой машины. Данная лесопожарная автоцистерна — проходимая и надежная машина и просто насущная необходимость», — поделился водитель Хоринского лесхоза Сергей Афанасьев.
С начала 2022 года в рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» в Хоринский лесхоз поступили также квадроцикл и автомобиль повышенной проходимости «ГАЗ». Поступившая на вооружение техника отечественного производства сочетает в себе простую и надежную конструкцию, высокую ремонтопригодность и отличную проходимость.
Лесные пожарные Красноярского края наряду с тушением пожаров проводят и профилактические мероприятия.
Специалисты краевого Лесопожарного центра проводят противопожарное обустройство лесов региона: обустраивают новые лесные дороги, защитные минерализованные полосы, пожарные водоемы и дополнительные места отдыха. Главная задача — предотвратить возгорания, создать условия для эффективного патрулирования и тушения пожаров в лесах.
В этом году обустроили и обновили более 950 км минерализованных полос, всего же до конца года в планах 5100 км. Полосы нужны для предотвращения низовых пожаров и служат опорой при проведении контролируемого отжига для тушения сложных возгораний.
«За день мы обустраиваем 5−7 километров минерализованных полос. Многое зависит от рельефа местности. Там, где лес сильно захламлен и много валежин и сухих деревьев, работы больше. Все это надо убирать, расчищать, спиливать, затем пропахивать. Все минполосы должны быть полностью очищены от горючих материалов, чтобы в случае возникновения лесного пожара служить препятствием для распространения огня», — пояснил сотрудник краевого Лесопожарного центра Федор Канзычаков.
«Противопожарные мероприятия — это часть работы по повышению эффективности охраны лесов от пожаров, которую мы проводим по нацпроекту «Экология». Каждый год мы не просто создаем новые минерализованные полосы, строим лесные дороги, места отдыха, а продолжаем содержать объекты, созданные в предыдущие годы. Это колоссальный объем работ, который позволяет нам оперативно реагировать на возникающие угрозы, а самое главное — предотвращать возгорания» — рассказал руководитель краевого Лесопожарного центра Виталий Простакишин.
В районах обустраивают противопожарные заслоны, пожарные водоемы и подъезды спецтранспорта к источникам водоснабжения.
Причиной возгорания в 9 из 10 случаев является человеческая неосмотрительность, а засушливая погода, вызванная климатическим кризисом, способствует распространению пожаров, поэтому внимание уделяется и экологическому просвещению жителей региона. В лесах организовывали более 40 мест отдыха, где разместили 207 информационных плакатов с правилами пожарной безопасности и правильного поведения в лесу, номерами телефонов лесопожарных служб, а также установили 35 шлагбаумов на случай действия особых режимов посещения лесов.
Как сообщало ИА REGNUM, федеральный проект «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» призван обеспечить к 2024 году 100% соотношения лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесов и сократить ущерб от пожаров до не более чем 12,5 млрд руб.
Ключевой задачей федпроекта является сокращение площади погибших лесных насаждений до не более 220 га., и 100% обеспечение учреждений специализированной лесопожарной техникой и оборудованием.