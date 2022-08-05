Москва, , 14:46 — REGNUM Ни один год не обходится без масштабных лесных пожаров. Стихийно распространяющийся огонь способен пройти огромные площади и нанести серьезный ущерб хрупким лесным экосистемам. На страже лесов от огненной стихии стоит федеральный проект «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» — благодаря мерам нацпроекта, в регионы поступает современная лесопожарная техника, которая способна работать даже на труднодоступных территориях. Результат такой поддержки можно оценить уже сейчас.

Лес Марина Каширская (с) ИА REGNUM

По данным Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоза), с начала 2022 года 85% лесных пожаров ликвидированы менее чем за сутки. С начала лесопожарного сезона в этом году было ликвидировано более 6,3 лесных пожаров.

Авиационное наблюдение позволяет оперативно выявлять возгорания. В 2022 году по данным Рослесхоза количество летных часов авиапатрулирования увеличено на 66%: за 5 месяцев с начала лесопожарного сезона уже совершено полетов на 16,3 тыс. часов — это на 4 тысячи часов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ликвидировать пожары после их обнаружения с помощью авиации помогает специализированная техника. По федеральному проекту «Сохранение лесов» с 2019 года в регионы уже поступило более 43 тыс. машин и оборудования, в этом году будет поставлено еще около 7000 единиц спецтехники, 1668 из которых уже переданы регионам. К 2024 году российские лесхозы будут укомплектованы на 100%.

Лес Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«Начиная с этого года и до 2030 включительно, по поручению Президента России вводятся целевые показатели сокращения площадей лесных пожаров. Так, к 2030 году площадь таких пожаров предстоит сократить не менее чем на 50%. Для реализации этой задачи было увеличено федеральное финансирование, благодаря чему численность лесных пожарных возросла с 24 тысяч до 27 тысяч человек, увеличены маршруты наземного и авиапатрулирования лесов. И конечно, в регионах закуплена новая лесопожарная техника и оборудование», — сообщил заместитель руководителя Рослесхоза Алексей Венглинский.

Высокий процент отношения убывших лесов к площадям лесовосстановления демонстрирует Липецкая область.

«Показатели лесной отрасли Липецкой области очень высокие, здесь очень хорошие темпы лесовосстановления, на должном уровне поставлен лесной контроль и надзор. Самый главный показатель — отсутствие лесных пожаров. Основными задачами на 2022 год я вижу приведение в соответствие сведений государственного лесного реестра и ЕГРН, а так же завершение осеннего лесокультурного сезона со стопроцентными показателями. А вообще, на каждом оперативном штабе мы приводим Липецкую область в пример», — пояснил начальник Департамента лесного хозяйства по Центральному федеральному округу Дмитрий Капиталинин, посетивший Липецкую область.

17 июня в учреждения лесного хозяйства Республики Хакасия поступили 3 лесопожарных гусеничных трактора. Спецтехника производится в Алтайском крае, она предназначена для тушения лесных пожаров жидкими огнетушащими составами и грунтом, создания заградительных полос и нанесения огнестойких составов для локализации пожаров, а также способна доставлять к месту возгорания дополнительный инвентарь для пожаротушения.

Алтайский лес Светлана Шаповалова

Гусеничный трактор также помогает в профилактике лесных пожаров: с помощью него специалисты смогут прокладывать и восстанавливать минерализованные полосы даже на отдаленных лесных участках. «Новая современная техника позволит лесным пожарным оперативно справляться с возгораниями, в том числе и в труднодоступной местности, а также создавать противопожарные барьеры, минерализованные полосы и лесные дороги, «— рассказал заместитель министра по лесному хозяйству Минприроды Хакасии Олег Матвиенко.

Помимо гусеничных тракторов, в этом году в регион поступят лесопожарные снегоболотоходы, грузопассажирские автомобили повышенной проходимости и другая техника, необходимая специалистам лесопожарных служб для эффективной борьбы с огненной стихией.

В Магдагачинском и Норском лесхозах Амурской области появилась уникальная техника для тушения лесных пожаров в труднодоступных районах области — снегоболотоходы на гусеничном ходу.

«Новый снегоболотоход приняли, поставили на учет, и он уже отработал на нескольких природных пожарах в Магдагачинском районе. На нем перевозили лесных пожарных, оборудование, вещевое имущество. Преимущество этого транспорта — многофункциональность: возможно применение и для перевозок, и для противопожарных работ. Также у него хорошая вместимость, можно за один раз вывезти больше людей, чем на автомобиле или маленьком вездеходе, — рассказывает руководитель Магдагачинского лесхоза Александр Котельников. — Высокопроходимая техника нам необходима: у нас большая территория лесничества, много рек, ручьев, заболоченных участков, которые нужно преодолевать, чтобы добраться к месту пожара.»

Благодаря нацпроекту «Экология», техника поступила и в Амурскую авиабазу: там появился вахтовый автомобиль и противопожарное оборудование: 47 резервуаров для воды, 2 водосливных устройства для вертолета, 11 зажигательных аппаратов и 9 лесопожарных ранцевых установок.

Русский лес Светлана Шаповалова

Значительно пополнился автопарк Хоринского лесхоза Республики Бурятии. 18 июня в регион поступила лесопожарная автоцистерна, которая предназначена для доставки к месту пожара личного состава, пожарно-технического вооружения и оборудования.

Помимо большой вместимости, автоцистерна обеспечивает возможность забора воды из естественных водоемов, и ее подачу под мощным напором для тушения огня.

«С начала года благодаря нацпроекту «Экология» в Хоринский лесхоз поступила третья по счёту спецтехника, которая поможет эффективнее и быстрее бороться с пожарами без угрозы для населенных пунктов нашего района и ликвидировать очаги возгорания, не допуская их до категории крупных. С действием на территории Республики Бурятия особого противопожарного режима это особенно важно», — отметил глава МО «Хоринский район» Булат Цыремпилов.

Поступление лесопожарной техники позволит повысить скорость реагирования лесопожарных служб, а значит ускорить процесс локализации и тушения лесных пожаров и снизить их экономический ущерб.

«Максимальная скорость движения укомплектованной цистерны 80 км/ч, по лесным дорогам — 20−30 км/ч. Преодолевает подъемы крутизной до 30° — таковы технические характеристики этой машины. Данная лесопожарная автоцистерна — проходимая и надежная машина и просто насущная необходимость», — поделился водитель Хоринского лесхоза Сергей Афанасьев.

С начала 2022 года в рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» в Хоринский лесхоз поступили также квадроцикл и автомобиль повышенной проходимости «ГАЗ». Поступившая на вооружение техника отечественного производства сочетает в себе простую и надежную конструкцию, высокую ремонтопригодность и отличную проходимость.

Лесные пожарные Красноярского края наряду с тушением пожаров проводят и профилактические мероприятия.

Специалисты краевого Лесопожарного центра проводят противопожарное обустройство лесов региона: обустраивают новые лесные дороги, защитные минерализованные полосы, пожарные водоемы и дополнительные места отдыха. Главная задача — предотвратить возгорания, создать условия для эффективного патрулирования и тушения пожаров в лесах.

В этом году обустроили и обновили более 950 км минерализованных полос, всего же до конца года в планах 5100 км. Полосы нужны для предотвращения низовых пожаров и служат опорой при проведении контролируемого отжига для тушения сложных возгораний.

«За день мы обустраиваем 5−7 километров минерализованных полос. Многое зависит от рельефа местности. Там, где лес сильно захламлен и много валежин и сухих деревьев, работы больше. Все это надо убирать, расчищать, спиливать, затем пропахивать. Все минполосы должны быть полностью очищены от горючих материалов, чтобы в случае возникновения лесного пожара служить препятствием для распространения огня», — пояснил сотрудник краевого Лесопожарного центра Федор Канзычаков.

«Противопожарные мероприятия — это часть работы по повышению эффективности охраны лесов от пожаров, которую мы проводим по нацпроекту «Экология». Каждый год мы не просто создаем новые минерализованные полосы, строим лесные дороги, места отдыха, а продолжаем содержать объекты, созданные в предыдущие годы. Это колоссальный объем работ, который позволяет нам оперативно реагировать на возникающие угрозы, а самое главное — предотвращать возгорания» — рассказал руководитель краевого Лесопожарного центра Виталий Простакишин.

В районах обустраивают противопожарные заслоны, пожарные водоемы и подъезды спецтранспорта к источникам водоснабжения.

Противопожарная служба Дарья Драй © ИА REGNUM

Причиной возгорания в 9 из 10 случаев является человеческая неосмотрительность, а засушливая погода, вызванная климатическим кризисом, способствует распространению пожаров, поэтому внимание уделяется и экологическому просвещению жителей региона. В лесах организовывали более 40 мест отдыха, где разместили 207 информационных плакатов с правилами пожарной безопасности и правильного поведения в лесу, номерами телефонов лесопожарных служб, а также установили 35 шлагбаумов на случай действия особых режимов посещения лесов.

Как сообщало ИА REGNUM, федеральный проект «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» призван обеспечить к 2024 году 100% соотношения лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесов и сократить ущерб от пожаров до не более чем 12,5 млрд руб.

Ключевой задачей федпроекта является сокращение площади погибших лесных насаждений до не более 220 га., и 100% обеспечение учреждений специализированной лесопожарной техникой и оборудованием.