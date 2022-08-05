Красноярск, 5 августа, 2022, 13:34 — ИА Регнум. Число регистрируемых нарушений на территории лесного фонда Красноярского края за год снизилось на 25%. Об этом корреспонденту сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM В лесу

В частности, за полгода 2022 года составлено 1536 протоколов в связи с несоблюдением противопожарных правил в лесах против 2 тыс. за первые шесть месяцев 2021 года.

Среди наиболее частых нарушений со стороны лесопользователей — несвоевременная очистка территории от остатков. Последние в дальнейшем могут создать благоприятную почву для распространения пожаров. Кроме того, пользователи не соблюдают технологии, уничтожая подрост.

«Инспекторы выявляют случаи складирования бытовых отходов на территории лесного фонда, незаконную установку оборудования в лесу без разрешения, нарушения правил заготовки древесины», — отметили в правительстве.