Владимир, 5 августа, 2022, 13:34 — ИА Регнум. Во Владимирской области 5 августа выявлено 58 новых случаев заражения коронавирусом — на 11 больше, чем за предыдущие сутки. Об этом сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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За последние сутки госпитализированы девять человек. Всего в области зарегистрировано 153 тыс. 70 случаев заражения.

После выздоровления выписаны 148 тыс. 872 пациента, в том числе восемь — за последние сутки.

За весь период скончался 3501 человек. Подтвержден один новый летальный случай.