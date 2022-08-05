Логроньо, Испания, , 13:32 — REGNUM Национальная полиция и Гражданская гвардия испанской Ла-Риохи ликвидировали преступную организацию, которая имела ежемесячный оборот в 227 тысяч евро. Об этом пишет агентство EFE.

Задержание banspy

Преступники действовали в основном в ночных барах Логроньо и соседних городов, таких как Фуэнмайор. В ходе спецоперации были арестованы 17 человек.

Задержанные — это 14 мужчин и 3 женщины, в возрасте от 23 до 48 лет, испанского, российского, аргентинского, бразильского и марокканского происхождения.

Все задержанные подозреваются в преступлениях, связанных с принадлежностью к преступной организации, торговле запрещёнными веществами, отмывании денег, мошенничестве и подделке документов, сообщили в полиции и Гражданской гвардии.