Липецк, 5 августа, 2022, 13:31 — ИА Регнум. В Липецкой области 5 августа выявлено 34 новых случая заражения коронавирусом — на 13 меньше, чем сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Госпитализированы за сутки девять человек. Всего зарегистрировано 154 тыс. 103 случая заражения.

За весь период наблюдения 149 тыс. 829 человек выписаны, в том числе 36 — за последние сутки.

За весь период скончались 3810 человек. Не подтверждено новых летальных случаев.