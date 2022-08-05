Екатеринбург, 5 августа, 2022, 13:28 — ИА Регнум. Регионы Уральского федерального округа имеют большой потенциал для замены коммерческих кредитов бюджетными. Об этом заявил 5 августа министр экономического развития России Максим Решетников, выступая в Екатеринбурге на окружном совещании.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«У регионов округа ещё есть большой, не до конца использованный ими потенциал в виде реструктуризации кредитов — замены коммерческих из федерального бюджета», — сказал чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, также Решетников объявил о том, что регионы округа получат бюджетные кредиты на общую сумму 131 млрд рублей. Кроме того, власти надеются привлечь инвестиции на 950 млрд и открыть 76 тысяч рабочих мест. Реализация всех соответствующих проектов уже началась в регионах.

Напомним, министр посетил Свердловскую область и провёл с губернаторами окружное совещание.