Ульяновск, , 13:28 — REGNUM В Ульяновской области ближайшие дни сохранится аномально жаркая погода. Об этом предупреждает управление МЧС.

Лето Дарья Антонова © ИА REGNUM

В ведомстве отмечают, что днём 6 — 9 августа ожидается жара +30…+33 градусов, в связи с чем объявляется жёлтый уровень опасности (то есть стихия потенциально опасна).

По прогнозу Ульяновского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на 6 — 8 августа, в регионе сохранится малооблачная, сухая погода, днём температура будет превышать 30-градусную отметку.

Синоптики также отмечают, что местами в лесах Ульяновской области установилась высокая пожарная опасность (четвёртый класс пожароопасности из пяти).

Как сообщало ИА REGNUM , ранее в Ульяновской области объявлялся высокий класс пожарной опасности на период с 4 по 8 августа.