Москва, , 13:33 — REGNUM Послу Болгарии в Москве Атанасу Крыстину вручена нота об объявлении персонами нон грата 14 болгарских дипломатов. Сообщение об этом опубликовано 5 августа на сайте МИД России.

МИД России Дарья Антонова © ИА REGNUM

Чрезвычайного и полномочного посла Болгарии пригласили в МИД. Ему вручили ноту «об объявлении «persona nоn grata» и неприемлемыми 14 сотрудников диппредставительства и консульских учреждений Болгарии в России».

Эта мера — ответ на решение болгарской стороны выслать 70 сотрудников российских загранучреждений, ввести ввести квоты на численность дипломатического и административно-технического персонала России в Болгарии и временно закрыть Генконсульство РФ в Русе.

Ответственность за последствия этого ничем не мотивированного решения лежит на правительстве Болгарии, которое возглавляет примьер-министр Кирил Петков, добавили в МИД.

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