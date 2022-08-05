Николаев, Украина, 5 августа, 2022, 13:24 — ИА Регнум. Город Николаев, расположенный на юге Украины, будет «закрыт» в ближайшие выходные. Об этом 5 августа сообщил губернатор региона Виталий Ким.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

В личном телеграм-канале Ким объявил, что «на выходные город будет закрыт».

«Все находятся дома. Мы работаем и по коллаборантам в том числе», — сказал Ким в видео.

Он призвал зрителей сотрудничать и вести себя вежливо.

Ранее в украинских СМИ появилась информация о планах властей установить комендантский час и провести рейд в Николаеве, чтобы найти людей, которые могут сотрудничать с Россией.