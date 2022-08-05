5 августа 2022 | Время чтения 5 мин

Лидер иракских мусульман-шиитов, придерживающихся радикальных политических взглядов, Муктада ас-Садр призвал своих сторонников к акциям протеста. Тысячи сторонников Садра блокируют работу парламента страны и организовывают митинги по всей стране. Садр требует роспуска парламента и досрочных выборов в стране, которые, как это легко предположить, должны закончиться его победой. В случае отказа "садристы" готовы повышать градус протеста, который легко может перерасти в настоящую войну.

Артемий Шарапов, , 15:21 — REGNUM Август 2022 года в Ираке обещает стать по-настоящему жарким в самом плохом смысле этого слова. И дело здесь, увы, далеко не только в том, что среднесуточная температура в ряде регионов страны преодолела отметку в 50 градусов тепла.

Ирак Иван Шилов © ИА REGNUM

Ирак раздирают внутренние политические противоречия, которые могут в очередной раз пошатнуть хрупкую политическую систему, сложившуюся в стране за последние 20 лет. В конце июля — начале августа интернет облетели фотографии, сделанные в зале заседаний парламента Ирака. Примечательно, что демонстранты ведут себя крайне деликатно и даже убирают за собой мусор. При этом это далеко не первые подобные фото, сделанные в Ираке за последние несколько лет. Демонстранты уже занимали здание парламента в 2018, 2019 годах и теперь решили отдать дань этой сложившейся за годы традиции.

Однако чтобы, понять зачем эти люди столь часто наведываются в здание парламента, необходимо окунуться в историю Ирака в XXI веке.

Ещё в начале нашего века, когда Ирак был одной из ведущих держав Ближнего Востока, страной правил авторитарный лидер Саддам Хуссейн. Несмотря на то, что в России этот политический лидер пользовался (а отчасти — пользуется и сейчас) популярностью, нельзя не признать, что Хуссейн правил страной по-настоящему железной рукой.

Саддам Хуссейн dodmedia.osd.mil

В годы правления Саддама в Ираке жёстко подавлялись религиозные и этнические группы, состоящие в оппозиции к режиму. В первую очередь это касалось курдов и иракских мусульман-шиитов, которые желали установить в Ираке исламскую республику по образцу соседнего Ирана. Армия регулярно разгоняла шиитские шествия и даже расстреливала из танков шиитские мечети. Поэтому нет ничего удивительного в том, что когда в Ирак вторглись США и их союзники, иракские шииты не оказали Хуссейну помощи, а напротив, приняли участие в его свержении.

За годы существования в подполье шииты сформировали ряд военно-политических организаций, имеющих богатый опыт партизанской войны. США, которые думали, что после свержения Хуссейна Ирак упадёт к ним в руки, не учли этого фактора и столкнулись с масштабным шиитским противодействием.

Одним из лидеров протеста стал религиозный деятель Муктада ас-Садр — представитель зажиточного шиитского рода. С 2004 по 2008 год управляемая Садром группировка «Армия Махди» (она же — «Сарайя-ас-Салам»), вместе с другими шиитскими группами, совершила десятки нападений на солдат оккупационного контингента США и других стран НАТО. При этом в подавлении протестов активное участие принял премьер-министр Ирака Нури аль-Малики, который пользовался поддержкой со стороны западных стран.

Среди своих наиболее радикальных сторонников Садр почитается за шиитского мессию (по арабски — «Махди»). Поэтому «садристы» всегда отличались храбростью и фанатичной преданностью своему вождю. После того как большая часть армии США оставила Ирак, Садр занял важную роль в местной политической системе. Благодаря дипломатическому дару своего лидера «Армия Махди» не попала под влияние Ирана и Саудовской Аравии, а сохранила нейтралитет.

В годы активности ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «садристы», наравне с другими мусульманами-шиитами, приняли активное участие в борьбе с боевиками. Однако после разгрома террористов у многих бойцов стали появляться вопросы: «А что же дальше?». Терроризм был побеждён, однако население Ирака всё ещё живёт в нищете.

Террористы на улицах Идлиба

Недовольные, собравшиеся под эгидой Садра, организовали серию демонстраций, длившихся на протяжении весны-лета 2018 года. К «садристам» примкнула и бунтарски настроенная молодёжь, которая желала для себя лучшего будущего. Итогом акций протеста стало соглашение, по которому «садристам» разрешалось занять места в парламенте страны по итогам парламентских выборов.

В октябре 2021 года партия «Садристское движение» взяла больше всех голосов на парламентских выборах, однако всё ещё недостаточно для того, чтобы сформировать правительство самостоятельно. После долгих месяцев склок и парламентских дебатов «садристы» оставили парламент и ушли в оппозицию. Их лидер обвинил правительственные элиты в срыве формирования правительства и вывел на улицы сторонников. На протяжении последней недели июля демонстранты устраивали акции протеста вблизи «зелёной зоны» — безопасного района в центре Багдада, где находятся правительственные резиденции. Сеть облетели фотографии бывшего премьер-министра Нури аль-Малики, которого «садристы» обвиняют в убийствах мирных иракцев и требуют казнить.

Полиция и армия, в целом солидарные с демонстрантами, не стремились к насилию и даже раздавали протестующим бутылки с водой. В последний день июля демонстранты захватили здание правительства и опубликовали свою политическую программу. Она предусматривает роспуск парламента страны, досрочные выборы, запрет на участие в политической жизни страны для тех, кто, по их мнению, виновен в убийствах мирных иракцев.

Нельзя не признать, что несмотря на справедливость требований демонстрантов, их гнев, к сожалению, используется в своих целях США и другими странами. Создавая очаг нестабильности в Ираке, Вашингтон умело давит на своих региональных «друзей» и врагов (в первую очередь на Иран). Посольство США в Багдаде прямо заявляет о недопустимости применения насилия к демонстрантам и, в сущности, поддерживает их требования.

Министры иностранных дел Ирака и Ирана Фуад Хусейн и Мохаммад Джавад Зариф во время встречи в Тегеране, сентябрь 2020 года Iranian Foreign Ministry

Сложившаяся в Ираке политическая ситуация является, по сути, патовой. Новые парламентские выборы ещё больше усугубят политический кризис. При этом если на выборах не выиграют «садристы», это приведёт лишь к новым акциям протеста. А если же они выиграют…в стране вполне может начаться полномасштабная гражданская война. Ас-Садр не скрывает своих планов в отношении ряда политических деятелей Ирака, которые, в свою очередь, имеют сторонников и собственные частные армии.

Выполнить требования Садра правительство Ирака не может, не выполнить — тоже не может. Если ситуация зависнет в подобном состоянии, рано или поздно одна из сторон решится на применение силы. Что, в свою очередь, положит начало новому витку насилия в стране.