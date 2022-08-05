Мадрид, 5 августа, 2022, 13:23 — ИА Регнум. Секретарь по международной политике Испанской социалистической рабочей партии (PSOE) Хана Джаллуль предупредила лидера оппозиционной «Народной партии» (Partido Popular) Альберто Нуньеса Фейхоо, что его соратница по партии, глава автономного сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо, «вносит беспорядок в повестку дня», и не только сейчас, когда речь идет об энергетическом плане. Об этом пишет агентство EFE.

PP Comunidad de Madrid Исабель Диас Аюсо

Представительница социалистов также обвинила Аюсо в том, что она «не поддерживает» испанцев, европейцев и лидера «Народной партии», выступив против плана экономии, предусматривающего сокращение потребления энергии на 7%, согласованного с ЕС в преддверии прекращения поставок газа из России в Евросоюз.

Ранее Исабель Диас Аюсо заявила, что мадридский регион не будет экономить на освещении улиц и витрин, несмотря на законодательный акт правительства об экономии электричества.