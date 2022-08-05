Симферополь, 5 августа, 2022, 13:22 — ИА Регнум. Более полумиллиона человек воспользовались услугами крымских поездов в июле 2022 года, сообщил оператор перевозок «Гранд Сервис Экспресс» 5 августа.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Гурзуф. Крым

Всего поездами крымского направления перевезено 544 тысячи человек, и это на 75% больше, чем годом ранее.

Ежедневно в Крым прибывают и отправляются из Крыма более 20 поездов дальнего следования.

«Сегодня в составах поездов ГСЭ курсируют 699 вагонов, из них 54 — двухэтажных и 645 — одноэтажных (плацкартные – 372, купейные – 186, штабные – 35, СВ и люксы – 27, вагоны-рестораны – 25)», — уточнили в компании.

По данным статистики, 67% пассажиров путешествовали плацкартом, на купе приходится 30% пассажиров, СВ и вагонами класса «люкс» воспользовались 3% путешественников. Самым популярным направлением является Симферополь, на втором месте Феодосия, на третьем — Евпатория.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что около 80% туристов добираются в Крым автотранспортом, остальные — на поездах.

Как сообщало ИА REGNUM, с 11 августа назначен второй дополнительный пассажирский поезд № 587/588 сообщением Керчь — Москва, продажа билетов стартовала с 3 августа.