Афины , 5 августа, 2022, 13:21 — ИА Регнум. Береговая охрана Греции объявила, что им сообщили о дрейфующей лодке с 29 пассажирами на юге страны, и греческие корабли спасли их от крушения.

Daniel Barker Лодка с мигрантами

Согласно сообщению Associated Press, среди них было 18 несовершеннолетних афганцев, которых после спасения перевели в южный греческий город Каламата.

Предположительно, что эта лодка отошла от берегов Турции, где-то недалеко от города Измир, и, вероятно, направлялась в Италию. Береговая охрана Греции сообщает, что двое пассажиров, оба граждане Ирана, были арестованы по подозрению в торговле людьми.

Власти Греции заявляют, что любой, кто управляет лодкой с мигрантами, обвиняется в контрабанде и будет арестован.