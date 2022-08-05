Екатеринбург, 5 августа, 2022, 13:21 — ИА Регнум. Уральский федеральный округ получит в рамках инфраструктуртных бюджетных кредитов 131 млрд рублей. Об этом 5 августа на совещании в Екатеринбурге заявил глава Минэкономразвития России Максим Решетников.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Он отметил, что реализация Плана первоочередных действий правительства РФ помогла стабилизировать ситуацию в экономике страны. Субъекты федерации, в том числе и на Урале, в свою очередь дополнительно запускали региональные меры поддержки.

«На округ приходится пятая часть всех инвестиций в стране, поэтому важно контролировать, как используются федеральные механизмы», — отметил Решетников. И добавил, что регионы, входящие в УрФО, намерены привлечь инвестиций на общую сумму 950 млрд рублей и создать 76 тысяч рабочих мест. Реализация соответствующих проектов уже началась во всех регионах.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа Решетников посетил Екатеринбург. Он провёл окружное совещание с участием губернаторов регионов Уральского ФО.