Москва, 5 августа, 2022, 13:20 — ИА Регнум. В течение быстрого времени напряженность после визита спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань не спадёт. Об этом 5 августа заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Нет, напряженность так быстро не спадает», — сказал представитель Кремля в ответ на соответствующий вопрос.

Также Песков добавил, что на фоне таких провокационных действий США Китай вполне законно предпринимает шаги для защиты собственного суверенитета, так как такие провокации не остаются без последствий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что санкции в отношении спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и её самых близких родственников, после совершения ею провокационного визита на Тайвань, введёт Китай.