Чебоксары, , 13:20 — REGNUM В Красночетайском районе Чувашии для деревни, в которой насчитывается около 940 дворов, планируют провести водоснабжения. Разработка проектной документации оценена в 9,1 млн рублей, соответствующий контракт заключен, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Вода Дарья Антонова © ИА REGNUM

Заказчиком является казённое учреждение «Республиканская служба единого заказчика» минстроя Чувашии. Подрядчик проведёт инженерные изыскания, подготовит проектную и рабочую документацию для сетей водоснабжения деревне Черепаново Красночетайского района.

Проектом планируется предусмотреть сети хозяйственно-питьевого водоснабжения по улицам Центральная, Малая и Заводская ориентировочной протяжённостью 15 км. По предварительным данным, в деревне насчитывается 940 хозяйств.

Цена контракта составила 9 173 711,62 рубля. Средства предусмотрены в республиканском бюджете Чувашии.

Контракт заключён с единственным поставщиком на основании протокола заседания оперативного штаба по повышению эффективности использования бюджетных средств по закупкам. Подрядчиком выбрано общество «ПМК-проект» (г. Цивильск). Работы должны быть завершены к 30 ноября 2022 года.