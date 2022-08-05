Чебоксары, 5 августа, 2022, 13:20 — ИА Регнум. В Красночетайском районе Чувашии для деревни, в которой насчитывается около 940 дворов, планируют провести водоснабжения. Разработка проектной документации оценена в 9,1 млн рублей, соответствующий контракт заключен, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода

Заказчиком является казённое учреждение «Республиканская служба единого заказчика» минстроя Чувашии. Подрядчик проведёт инженерные изыскания, подготовит проектную и рабочую документацию для сетей водоснабжения деревне Черепаново Красночетайского района.

Проектом планируется предусмотреть сети хозяйственно-питьевого водоснабжения по улицам Центральная, Малая и Заводская ориентировочной протяжённостью 15 км. По предварительным данным, в деревне насчитывается 940 хозяйств.

Цена контракта составила 9 173 711,62 рубля. Средства предусмотрены в республиканском бюджете Чувашии.

Контракт заключён с единственным поставщиком на основании протокола заседания оперативного штаба по повышению эффективности использования бюджетных средств по закупкам. Подрядчиком выбрано общество «ПМК-проект» (г. Цивильск). Работы должны быть завершены к 30 ноября 2022 года.