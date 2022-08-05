Таллин, , 13:17 — REGNUM

Эстония Иван Шилов © ИА REGNUM

В начале лета в деревне Тамса Ныоской волости (юго-восточная Эстония) неизвестные снесли советский военный памятник. Полиция провела расследование, но закрыла дело, поскольку интересы собственника земельного участка под памятником признаны не пострадавшими.

Как сообщил портал новостей гостелерадиовещания Эстонии ERR, памятник погибшему в ходе танкового сражения в Тамса командиру 189-й стрелковой Кингисеппской Краснознаменной дивизии Красной армии, генерал-майору Павлу Потапову бесследно исчез в июне 2022 года.

Волостная управа обратилась в полицию, но теперь заявлено, что наказание никому не грозит, поскольку в деле нет пострадавших. Аргументируя свое решение, полиция Эстонии отметила, что памятник располагался на частной земле, захоронений под ним предположительно не было, в список объектов культуры он не входил.

Кроме того, Департамент окружающей среды возбуждать делопроизводство не стал, поскольку в ходе сноса памятника ландшафт не пострадал.

Танковое сражение в Тамса августа 1944 года в ходе Тартуской наступательной операции считается крупнейшим в своем роде как в Эстонии, так и во всем прибалтийском регионе. Танковая группа немецких войск под командованием генерала Штрахвица насчитывала до 130 танков и штурмовых орудий, 50 бронетранспортеров и должна была остановить наступление Красной армии. Однако группа была разгромлена 24 августа 1944 года, а 25 августа 189-я дивизия освободила город Эльва.