Москва, 5 августа, 2022, 13:17 — ИА Регнум. Нефть марки Brent 4 августа обвалилась еще почти на 3%, отметив февральские минимумы немногим выше отметки $93 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Javier Blas Добыча нефти в Ливии

«Сегодня, 5 августа, Brent восстанавливается, но восходящим импульс выглядит слишком скромно в сравнении с масштабами недавних продаж, и риски по-прежнему смещены в южном направлении.

Неприятное впечатление у трейдеров сложилось от статистики из Штатов, и особенное волнение вызвал слабый спрос на бензин при растущих запасах нефти.

Отчет напомнил участникам рынка о рисках для потребления энергоносителей со стороны назревающего мирового экономического кризиса, что и вызвало новую волну распродаж фьючерсов, которые ускорили падение после пробоя психологического уровня $100 за баррель.

Также давление на рынок оказывает изменение риторики Федрезерва. После более сдержанного тона Пауэлла инвесторы начали закладывать в цену снижение ставки ФРС в 2023 году, но последние комментарии чиновников Центробанка идут вразрез с этими прогнозами и подтверждают серьезность настроя регулятора в отношении борьбы с инфляцией.

В краткосрочной перспективе котировкам важно удержаться выше $90, чтобы избежать еще более глубокого падения на предстоящей неделе.

Впрочем, если поступающая экономическая статистика продолжит сигналить о рецессии, дальнейшего обвала рынку не избежать. При этом перспектива дефицита поставок должна удержать Brent от затяжного и полноценного обвала», — считает эксперт.

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