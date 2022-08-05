Белово, Кемеровская область, 5 августа, 2022, 13:17 — ИА Регнум. В кемеровском Белово собрали одну тонну гуманитарного груза для жителей Донецкой и Луганской Народных Республик. По данным областного правительства, так горожане поддержали инициативу «Все для Победы».

Александр Полегенько ИА REGNUM Гуманитарная помощь

Отмечается, что беловчане приносили продукты, канцелярию, одежду, обувь, средства личной гигиены. Глава города Алексей Курносов передал волонтерам 100 канцелярских наборов для школы.

Напомним, что акция «Все для Победы» организована Общероссийским народным фронтом. Она направлена на оказание помощи населению Донбасса и его защитникам.