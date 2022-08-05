Париж, , 13:15 — REGNUM Крупнейшая государственная энергогенерирующая компания Франции EDF Group сократит производство на трех атомных электростанций из-за жары, передает BFM TV.

АЭС Иван Шилов © ИА REGNUM

Речь идет о высоких температурах, которые не позволяют производителю электроэнергии охлаждать свои реакторы.

EDF теперь сталкивается с сильной жарой и засухой. В результате компании, возможно, придется снизить мощность трех своих электростанций, ещё два реактора могут быть остановлены.

Напомним, в феврале Эммануэль Макрон объявил о строительстве на территории страны шести новых реакторов, которые должны быть введены в эксплуатацию к 2035 году.