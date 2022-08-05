* запрещённая в России организация

Вашингтон, 5 августа, 2022, 13:15 — ИА Регнум. Дэн Смэк, американский солдат, участвовавший в войне в Ираке, и много лет проработавший в гуманитарный организации в Афганистане, из новостей о смерти Аймана аз-Завахири узнал, что убежищем лидера «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) был дом, в котором он сам жил во время миссии в Афганистане. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

(сс) Olgamielnikiewicz Афганистан

«В отчётах говорилось, что у ЦРУ была информация о том, что аз-Завахири любил стоять на балконе, и я подумал: «С моего балкона был красивый вид на Кабул», — сказал Смэк в интервью The Guardian.

Ему нравилось любоваться афганской столицей, как и лидеру «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Смэк жил в этом доме с несколькими своими коллегами. При предыдущем правительстве иностранные сотрудники приезжали в Афганистана без семей и часто размещались вместе.

Вероятно, аз-Завахири разместили в этом районе Кабула по той же причине, что и американцев. Тихий и закрытый район рядом с резиденцией властей страны.

По словам ветерана армии США, западная миссия в Афганистане провалилась с таким треском, что лидеры талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) смогли предоставить резиденцию лидеру «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в доме, принадлежавшем США в течение десяти лет.

«Это меня очень огорчило, — добавил он. — Новость заставила меня осознать всю глубину нашего провала».

Guardian написала, что после потраченных миллиардов долларов и многолетних обещаний США улучшить жизнь афганских граждан, афганские девочки лишены образования, экономика рушится, а лидер «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) управлял своей организацией из самого сердца афганской столицы.