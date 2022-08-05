Амман, , 13:18 — REGNUM В Управлении верховного комиссара ООН по делам беженцев сообщили об итогах работы по возвращению сирийцев на родину. Об этом 5 августа сообщает Jordan 24 со ссылкой на заявление Мишааля Аль-Файеза.

Беженцы из Сирии

По его словам, за первые шесть месяцев 2022 года в Сирию из Иордании вернулись более 1900 беженцев. Как сообщил Мишааль Аль-Файез, с момента открытия границы в 2018 году на родину вернулись 46 103 сирийцев, ранее проживавших в Иордании.

По данным УВКБ ООН, за первые шесть месяцев текущего года в Сирию вернулись 22 362 сирийских беженца из Турции, Ливана, Иордании и других государств региона. При этом в ООН подчёркивают, что реальная цифра беженцев, вернувшихся на родину, может быть значительно выше.