Москва, 5 августа, 2022, 13:14 — ИА Регнум. В Кремле пока не имеют позиции по возможности сделки по металлам, аналогичной в отношении украинского зерна. Об этом 5 августа заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Всё зависит от деталей. Я сейчас не берусь формулировать позицию, пока официально ничего не сформулировалось. Надо понимать, насколько будет сформулировано чётко это предложение. И в любом случае нужно понимать, что решение таких вопросов невозможно без прямой увязки с теми ограничениями, которые действуют в отношении наших производителей — в данном случае производителей металлов», — заявил Песков.