Самара, 5 августа, 2022, 13:16 — ИА Регнум. Образовательный интенсив для детей из Донбасса проходит в Самарской области. Об этом 5 августа сообщает пресс-служба областного правительства.

ИА REGNUM Школьники

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Сообщается, что в течение недели в Самарской области дети из Луганской и Донецкой Народных Республик проходят занятие, организованные на базе педагогического технопарка «Кванториум», знакомятся с историей региона.

Отмечается, что школьники также посетят историко-краеведческий музей им. Алабина и исторический парк «Россия — моя история».

Сообщается, что данные мероприятия проходят в рамках реализации федерального проекта «Университетские профильные образовательные смены». В Самарской области программа для школьников была разработана преподаватели Самарского государственного социально-педагогического университета.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 4 августа в Самарскую область для отдыха прибыли сто детей из Донбасса.