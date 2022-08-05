Севилья, Испания, 5 августа, 2022, 13:12 — ИА Регнум. Генеральный координатор испанской «Народной Партии» Элиас Бендодо обратился к правительству Испании с просьбой немедленно созвать национальный круглый стол по засухе в стране. Об этом пишет агентство EFE.

Испания

По его словам, такая мера необходима, чтобы отреагировать на дефицит воды, возникающий в хранилищах Андалусии.

Бендодо также призвал решить проблему, которая привела к введению мер по ограничению воды в нескольких муниципалитетах региона.