Таллин, 5 августа, 2022, 13:12 — ИА Регнум. Индекс потребительских цен в июле 2022 года в Эстонии повысился по сравнению с июлем 2021 года на 22,8%. Об этом сообщил Департамент статистики со ссылкой на собственные данные.

Инфляция

По словам ведущего аналитика департамента Виктории Трасанов, в сравнении с июлем 2021 года на индекс потребительских цен более всего повлияли изменения цен, связанные с жильем — от общего повышения индекса они составили более 40%.

«Электричество было дороже на 142,9%, теплоэнергия (отопление) — на 62,7%, газ — на 235,4% и твердое топливо – на 80,1%. Изменения цен на продукты питания и безалкогольные напитки составили пятую часть от общего повышения индекса. Бензин был дороже на 39,1% и дизельное топливо – на 60,1%», – сообщила эксперт.

Товары стали за год дороже на 17,7%, услуги — на 33,1%.

Из продуктов питания в сравнении с июлем 2021 года более всего подорожали мука и крупы (на 72,3%), свежая рыба (на 59%), яйца (на 56,7%), масло (на 49,5%), макаронные изделия (43,1%) и сахар (на 40,3%).