Москва, , 13:21 — REGNUM Вопрос о присоединении Турции к БРИКС может обсуждаться на встрече президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил 5 августа журналистам.

Владимир Путин и Реджеп Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

Отвечая на вопрос о том, будут ли лидеры России и Турции обсуждать конвенцию Монтрё о режиме Черного моря и расширение БРИКС, представитель Кремля отметил, что конвенция весьма важна. Она действует и обсуждать тут нечего.

«Что касается БРИКС, нельзя исключать, но каких-то особых планов на этот счёт сегодня нет», — сообщил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ожидается, что в Сочи Путин и Эрдоган обсудят вопросы двустороннего взаимодействия и «сверят часы» по работе механизма вывоза зерна из украинских портов.

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