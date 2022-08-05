Москва, , 13:12 — REGNUM На маркетплейсе B2B-услуг «Профессионалы экспорта» цифровой платформы «Мой экспорт», созданной благодаря национальному проекту «Международная кооперация и экспорт» и стратинициативе Правительства России «Одно окно экспортера», появились два новых сервиса. Теперь компании, которые занимаются внешнеэкономической деятельностью (ВЭД), могут заказать у проверенных экспертов полевое (первичное) маркетинговое исследование розничного рынка, а также получить услугу по подаче заявок на регистрацию товарного знака, изобретение, промышленного образца в патентное ведомствов любой стране мира.

«Линейка экспертных услуг в области внешнеэкономической деятельности на платформе «Мой экспорт» постоянно пополняется. Пользователь за две минуты заполняет заявку, и система выдает ему список аккредитованных экспертов в области внешнеэкономической деятельности. Когда маркетплейс"Профессионалы экспорта» начал работу в декабре 2021 года, он насчитывал одиннадцать услуг. Сегодня их уже 24. Два новых сервиса будут полезны как начинающим, так и опытным экспортерам, особенно учитывая, что многие из них сейчас осваивают новые рынки сбыта или хотят расширить продуктовую экспортную линейку», — рассказал вице-президент по реализации проекта «Одно окно» Алексей Михайлик.

Полевое или первичное исследование розничного рынка — первый шаг, который делает экспортер при выходе на рынок. По его результатам он принимает решение, стоит ли начинать внешнеэкономическую деятельность в выбранной стране. По словам Алексея Михайлика, платформа «Мой экспорт» поможет компании выбрать одного из проверенных провайдеров, который проведет аналитическое маркетинговое исследование именно той продукции или товара, которые она собирается поставлять на зарубежный целевой рынок.

Вопрос охраны интеллектуальной собственности также важен для экспортера, который готовится вывести на рынок свой продукт. Компании необходимо обезопасить себя от нарушения чужих интеллектуальных прав — это влечет за собой огромные штрафы, которые, в зависимости от страны, могут доходить и до нескольких сотен тысяч евро. Еще один ключевой момент— свести к минимуму попытки конкурентов воспользоваться технологиями или товарным знаком компании. Для этого необходимо зарегистрировать изобретение, товарный знак, полезную модель или промышленный образец. При этом в большинстве стран, согласно законодательству, подать заявку в патентное ведомство может только патентный поверенный или юрист, сама российская компания-экспортер этого сделать просто не имеет права. Найти специалиста поможет сервис «Правовая охрана объектов интеллектуальной собственности».

«Также с помощью этого сервиса экспортер может запросить у провайдера провести предварительное исследование, которое выявит, не зарегистрирован ли уже на рынке страны такой же или похожий бренд, изобретение и прочее. Это позволит минимизировать риск отказа в регистрации объекта интеллектуальной собственности», — пояснил Алексей Михайлик.

Экспортер может выбрать один из трех пакетов сервиса: базовый, расширенный и исчерпывающий. В базовый пакет входит посещение маркетологом 15 розничных точек, равномерно распределённых по региону исследования. Специалист проводит сбор данных, аудит, анализ информации о товаре «на полке», а также поведенческий анализ потребителя. Расширенный пакет дополняется маркетинговым исследованием в формате «тайный покупатель» и личными интервью покупателей, а исчерпывающий — также личными интервью с менеджерами товарных категорий. Результат исследования экспортер получает в виде развернутого отчета в PDF-формате.

«Профессионалы экспорта» — маркетплейс B2B-услуг, с помощью которого российские компании могут найти квалифицированных специалистов в области ВЭД. Из личного кабинета на платформе «Мой экспорт» компании могут выбрать партнера, который предоставит им логистические или юридические услуги, поможет выйти на международный маркетплейс, а также найти иностранного покупателя или поставщика, оказать помощь в сертификации.

Цифровая платформа «Мой экспорт» предоставляет онлайн-доступ к государственным и бизнес-сервисам, сопровождающим выход компаний на экспорт. Сервисы платформы обеспечивают решение основных задач на каждом этапе экспортного цикла.

Для использования Платформы в полной мере необходимо иметь УКЭП (усиленную квалифицированную электронную подпись).

Благодаря национальному проекту «Международная кооперация и экспорт» отечественные производители получают государственную поддержку при выходе на международные рынки. В том числе производители и поставщики могут обратиться в, региональные Центры поддержки экспорта и Торговые представительства России за рубежом для поиска иностранных клиентов, анализа зарубежного рынка (спрос на те или иные виды продукции, каким требованиям иностранного законодательства она должна соответствовать). Среди мер господдержки для экспортеров действует механизм финансирования их участия в международных выставках и деловых миссиях для поиска новых рынков сбыта и зарубежных партнеров, выделение транспортных субсидий. Кроме того, государство помогает компаниям при сертификации и лицензировании их продукции. Для экспортеров работает сервис цифровая платформа «Мой экспорт», которая позволяет им получать услуги в сфере внешнеэкономической деятельности в режиме «Одного окна» онлайн.