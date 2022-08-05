Вашингтон, , 13:11 — REGNUM Большинство граждан США выступают за дипломатическое решение проблемы с ядерной программой Ирана, об этом 4 августа со ссылкой на опрос общественного мнения сообщает Responsible Statecraft.

США и Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

В ходе опроса общественного мнения, проведенного Data For Progress среди 1 тыс. 330 потенциальных избирателей, 78% респондентов заявили, что Вашингтон должен использовать свои лучшие дипломатические инструменты, чтобы «немедленно положить конец ядерной программе Ирана», и только 12%согласились с заявлением о том, что Соединенные Штаты «должны начать войну с Ираном, чтобы замедлить его разработку ядерного оружия».

При этом издание напоминает, что несмотря на формулировку опроса, разведывательное сообщество США и Международное агентство по атомной энергии в настоящее время не сделали оценку того, что Иран приступает к программе создания ядерного оружия.