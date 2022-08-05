Челябинск, , 13:11 — REGNUM В Челябинской области сохраняется рост зарплат. Об этом заявил губернатор региона Алексей Текслер на совещании с главой Минэкономразвития России Максимом Решетниковым.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

«За первое полугодие он выше, чем по стране в целом. В продолжение этого тренда также подтягиваются и среднедушевые доходы населения в целом», — заявил чиновник.

В целом он отметил, что экономическая ситуация в регионе остаётся стабильной. Особо коснулся темы безработицы. По его словам, она находится на исторических минимумах. Коэффициент безработицы является рекордно низким. «Но мы понимаем, что расслабляться нельзя», — сказал Текслер.

Как сообщало ИА REGNUM, уточнил Алексей Текслер, совещание прошло 5 августа в Екатеринбурге. Напомним, по официальным данным, на Южном Урале растёт количество вакансий и снижается число безработных.