Тбилиси, 5 августа, 2022, 13:10 — ИА Регнум. Партия «Грузинская мечта» и сформированное ею правительство Грузии в отношении России выбрали позицию, которая позволила не только сохранить мир в республике, но и развивать экономику. Об этом на телеканале «Палитраньюз» заявил депутат грузинского парламента, зампредседателя комитета по внешним связям Георгий Хелашвили.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Грузия

Он прокомментировал отказ властей страны выполнять требования ввести визы для граждан РФ и другие ограничения.

«"Грузинская мечта» имеет самую четкую и трезвую позицию по отношению к России, в отличие от правительств [Эдуарда] Шеварднадзе и [Михаила] Саакашвили. Мы прекрасно знаем, с какими угрозами сталкивается страна», — сказал Хелашвили.

По мнению депутата, существовала реальная угроза вооружённого конфликта между Грузией и Россией. Теперь же республика стала «островком мира» с быстроразвивающейся экономкой.

Хелашвили также критически высказался о призывах в оппозиции ввести визы для граждан РФ и ограничить приход в Грузию российского капитала. По его мнению, через неделю эта тема потеряет актуальность.

Напомним, ряд оппозиционных партий в Грузии выступают за введение виз для российских граждан и за ряд экономических ограничений для них. При этом ранее в Нацбанке Грузии заявили, что высокий рост ВВП в стране во многом связан с переездом в страну большого числа жителей РФ.