Москва, , 13:09 — REGNUM Российская авиация, ракетные войска и артиллерия за прошедшие сутки поразили четыре пункта управления ВСУ, два склада вооружения в ДНР, живую силу противника в 182 районах, сообщили 5 августа в Министерстве обороны России.

ВКС РФ Mil.ru

«За сутки поражено: четыре пункта управления, в том числе 58-й мотопехотной бригады в районе населенного пункта Артёмовск, 54-й механизированной бригады в районе населенного пункта Северск Донецкой Народной Республики, пункт временной дислокации формирования националистов в районе населенного пункта Выводово Днепропетровской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 182 районах», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Кроме того, в районе населенных пунктов Константиновка и Артёмовск ДНР были уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки Вооруженные силы России за прошедшие сутки ударами по 44-й артбригаде ВСУ уничтожили до 150 боевиков.

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