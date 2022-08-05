Москва, 5 августа 2022, 13:09 — REGNUM Российская авиация, ракетные войска и артиллерия за прошедшие сутки поразили четыре пункта управления ВСУ, два склада вооружения в ДНР, живую силу противника в 182 районах, сообщили 5 августа в Министерстве обороны России.
Кроме того, в районе населенных пунктов Константиновка и Артёмовск ДНР были уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов.
Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки Вооруженные силы России за прошедшие сутки ударами по 44-й артбригаде ВСУ уничтожили до 150 боевиков.
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