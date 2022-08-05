Сочи, Краснодарский край, 5 августа, 2022, 13:09 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин прибыл в Сочи, где пройдут переговоры с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Об этом 5 августа сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Putin.kremlin.ru Владимир Путин

«Президент здесь, готовится к сегодняшним контактам с президентом Турции Эрдоганом», — сказал Песков.

По его словам, часть общения пройдёт с глазу на глаз. Кроме того, запланирована встреча в составе делегаций. Песков пояснил, что российский сопредседатель межправкомиссии Александр Новак вместе с другими представителями экономического блока провёл комплексную работу.

Также пресс-секретарь не исключил встречи по внутренним делам.