Москва, 5 августа, 2022, 13:09 — ИА Регнум. Российскими системами противовоздушной обороны (ПВО) за сутки было сбито три баллистические ракеты «Точка-У» украинских нацистов в Херсонской области. Об этом 5 августа рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

VoidWanderer «Точка-У»

Как отметил Конашенков, российские силы ПВО за сутки сбили пять украинских беспилотников в районах населенных пунктов Ясиноватая и Краснополье Донецкой Народной Республики, а также Букино, Сулиговка и Куриловка Харьковской области.

«Кроме того, перехвачены три снаряда реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Минеральное Донецкой Народной Республики и Изюм Харьковской области, а также в районе Алешковские Пески Херсонской области сбиты три баллистические ракеты «Точка-У», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что в ходе контрбатарейной борьбы Вооружённые силы (ВС) РФ подавили взвод реактивных систем залпового огня «Град» киевских боевиков в Харьковской области.