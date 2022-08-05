Сочи, Краснодарский край, , 13:07 — REGNUM Президент России Владимир Путин прибыл в Сочи, где пройдут его переговоры с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом 5 августа заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Путин Эрдоган

«Президент здесь, готовится к сегодняшним контактам с президентом Турции Эрдоганом. Они будут общаться с глазу на глаз и в составе делегаций», — сказал Песков.

Он добавил, что вице-премьер Александр Новак проинформирует прессу об итогах встречи.

Также он сообщил, что у Путина в Сочи возможны встречи по внутренним делам.

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