Ухань, Китай, 5 августа, 2022, 13:07 — ИА Регнум. В центральном китайском городе Ухань было завершено строительство испытательного полигона для интеллектуальных и подключенных транспортных средств (ICV) в рамках предоставления услуг по исследованиям и разработкам, тестированию и аутентификации, сообщает 5 августа агентство Синьхуа.

Steve Jurvetson Беспилотный автомобиль

При общем объеме инвестиций в 4 млрд юаней (около $593,4 млн) испытательный полигон включает в себя ряд передовых технологий, таких как большие данные, искусственный интеллект, 5G и передовые вычисления. Он занимает общую площадь в 87,5 га и включает в себя десять площадок для тестирования сценариев, четыре лабораторных кластера и двухуровневую гоночную трассу Формулы.

На испытательных площадках моделируются различные дорожные сценарии, включая экстремальные погодные условия, слабый сигнал, пробки и аварийные ситуации.

«Площадка похожа на «супермаркет тестовых товаров». У нас есть дорожные сценарии, такие как кольцевые скоростные автомагистрали, городские артерии и проселочные дороги, чтобы удовлетворить все потребности в тестировании для производства квалифицированных внедорожников», — сказал руководитель проекта испытательного полигона, разработанного компанией China Construction Second Engineering Bureau Ltd. Ли Цзисинь.

Ухань — пилотный город для развития ICV и интеллектуального транспорта в Китае. В июле город обнародовал план расширения своих тестовых дорог для внедорожников и интеллектуального транспорта до 500 км в течение трех-пяти лет.

Согласно плану, город намерен завершить интеллектуальную реконструкцию не менее 100 км открытых тестовых дорог в течение одного-двух лет. Это также облегчит применение интеллектуальных автобусов, такси с автономным управлением и беспилотных терминалов доставки.