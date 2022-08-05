Москва, 5 августа 2022, 13:02 — REGNUM Вооруженные силы России за прошедшие сутки ударами по 44-й артбригаде ВСУ уничтожили до 150 боевиков, сообщили 5 августа в Министерстве обороны России.
Отмечается, что высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС РФ были нанесены удары по пунктам временной дислокации двух гаубичных артиллерийских дивизионов 44-й артиллерийской бригады ВСУ и складам ракетно-артиллерийского вооружения в районе населенного пункта Новоивановка в Запорожской области.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее группировка войск ЛНР и ДНР при огневой поддержке ВС России освободила поселок Гладосово в Донецкой Народной Республике.
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