Пекин, , 13:02 — REGNUM Министерство иностранных дел Китая 5 марта опубликовало перечень контрмер против США в качестве реакции на визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

В частности, Китай приостанавливает диалог с США на уровне региональных военных командований, а также отменяет все рабочие встречи с представителями Министерства обороны США. Будут приостановлены программы китайско-американского сотрудничества по репатриации нелегальных иммигрантов, в области уголовно-правовой помощи, борьбы с транснациональной преступностью, в области контроля за незаконным оборотом наркотиков и изменения климата. Также будет отменено заседание китайско-американского механизма консультаций по морской безопасности.

Напомним, что ранее Китай анонсировал санкции против Пелоси и ее ближайших родственников в качестве реакции на ее провокационный визит на Тайвань 3 августа текущего года.