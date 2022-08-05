Москва, , 13:01 — REGNUM В России каждый четвёртый работодатель (24% отмечает снижение производительности труда персонала в жаркий летний период. Об этом свидетельствуют результаты опроса центра рекрутингового агентства Superjob.ru

Жара в Москве Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По сравнению с аналогичными исследованиями прошлых лет, в 2022 году сотрудники компаний более собраны, чем в аномально жаркие летние периоды 2012-го и 2018-го. Десять лет назад об ухудшении производительности говорили 43% работодателей, четыре года назад — 35%.

При этом руководству большинства компаний (63%) удалось выстроить рабочий процессы так, чтобы летом активность сотрудников не снижалась:

Опрос проведён 19 июля —4 августа 2022 года. Опрошены 1000 менеджеров по персоналу в 269 населённых пунктах РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, жаркое лето в Москве и Подмосковье решил продлить солнечный антициклон.

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