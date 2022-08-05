Южно-Сахалинск, , 13:00 — REGNUM На Сахалине чиновники за сутки нашли квартиру для переселения семьи из аварийного дома после скандала на встрече губернатора области Валерия Лимаренко с населением в Шахтёрске 4 августа, об этом глава островного региона сообщил в своем телеграм-канале.

Квартира Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Двухкомнатную квартиру для семьи площадью 42 кв. метра нашли в муниципальном жилом фонде.

«Квартира комфортабельная, светлая, с хорошим ремонтом. Дом расположен в удобном микрорайоне на улице Заводской, 7», — написал Лимаренко.

Как сообщало ИА REGNUM, в Шахтёрске во время встречи губернатора Сахалина Валерия Лимаренко с населением жительница Углегорска швырнула ботинок в мэра Углегорского района Дмитрия Цуканова. Женщина пожаловалась губернатору на бездействия местной администрации. Она рассказала, что проживает в аварийном доме. Мэрия предложила ей квартиру, которая также находится в аварийном здании.

Полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев встал на сторону женщины. Он подчеркнул, что оснований для наказания женщины нет и пообещал разобраться в ситуации.