Калуга, , 13:15 — REGNUM В Калужской области с 27 июля по 3 августа увеличились оптовые цены на бензин марки АИ-95 на 1,6%, на дизельное топливо — на 0,3%. Об этом 5 августа сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве конкурентной политики.

Цены на бензин Горбаруков Александр © ИА REGNUM

В рейтинге минимальных розничных цен на нефтепродукты среди субъектов Центрального федерального округа Калужская область (по состоянию на 1 августа) занимала 5-е место по бензину автомобильному (49,2 руб./л) и 2-е место по дизельному топливу (51,11 руб./л).

За неделю розничные цены на автозаправках Калужской области существенно не изменились.

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