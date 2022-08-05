Калуга, 5 августа, 2022, 13:15 — ИА Регнум. В Калужской области с 27 июля по 3 августа увеличились оптовые цены на бензин марки АИ-95 на 1,6%, на дизельное топливо — на 0,3%. Об этом 5 августа сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве конкурентной политики.

Горбаруков Александр ИА REGNUM Цены на бензин

В рейтинге минимальных розничных цен на нефтепродукты среди субъектов Центрального федерального округа Калужская область (по состоянию на 1 августа) занимала 5-е место по бензину автомобильному (49,2 руб./л) и 2-е место по дизельному топливу (51,11 руб./л).

За неделю розничные цены на автозаправках Калужской области существенно не изменились.